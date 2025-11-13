beIN Sports spikeri Gürler Akgün canlı yayında 2.kez baba olacağını öğrendi! Eşinin aldığı kayıt sosyal medyada gündem oldu...

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un spikeri Gürler Akgün baba olacağı videoyla sosyal medyaya düştü. Eşi tarafından canlı yayında atılan mesajla kısa süreli şok geçiren Akgün, şaşkınlığını gizleyemedi.

EŞİ KAYDA ALDI! PAYLAŞTI…

Gürler Akgün’ün eşi sosyal medyada ‘‘Eşime canlı yayındayken ikinci kez baba olacağı haberini veriyorum’’ notuyla paylaştığı videoda eşinin tepkisini kayda aldı.

CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ!

BeIN Sports ekranlarında haberi öğrenen Gürler Akgün, mesajı okurken konuğunun konuşmasına da bir yandan kulak verdi. Okuması bittiğinde kısa süreli şaşkınlık yaşayan Akgün’ün tepkileri sosyal medyada gündem oldu.