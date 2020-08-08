Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması

Bein Sports, spiker Melih Şendil'in kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Şendil, Manchester City – Real Madrid maçının ardından yayınlanan programda, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” ifadelerini kullanmıştı.
Şendil'in yorumları üzerine Bein Sports, şu açıklamada bulundu:
''beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla''
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