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Bein Sports'un yeni transferi Mustafa Doğan

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, yorumcu ve eski futbolcu Mustafa Doğan'ı bünyesine kattı.

Bein Sports'un yeni transferi Mustafa Doğan

Uzun süredir TRT Spor'da yorumculuk görevini üstlenen eski futbolcu Mustafa Doğan, yeni sezonda Bein Sport bünyesinde yer alacak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Doğan, "Kişisel bir duyuru yapayım. Bu akşamdan itibaren artık ben de Bein Sports'tayım" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
bein sports Mustafa Doğan

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