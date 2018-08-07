Bein Sports'un yeni transferi Mustafa Doğan

Uzun süredir TRT Spor'da yorumculuk görevini üstlenen eski futbolcu Mustafa Doğan, yeni sezonda Bein Sport bünyesinde yer alacak.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Doğan, "Kişisel bir duyuru yapayım. Bu akşamdan itibaren artık ben de Bein Sports'tayım" ifadelerine yer verdi.
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