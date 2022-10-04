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Bekaret itirafıyla gündeme gelmişti! Bir göğsünü açtı bir göğsünü kapadı

04.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekaret itirafıyla gündeme oturan fenomen Merve Taşkın Onlyfans hesabına takipçi çekmek için sınırları zorladı. Merve Taşkın son paylaşımında göğsünün birini açıp birini kapadı. Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı.

Bekaret itirafıyla gündeme gelmişti! Bir göğsünü açtı bir göğsünü kapadı

'Artık bakire değilim' diyerek uzun süre gündemde kalan fenomen Merve Taşkın, yine cesur paylaşımlara imza attı.

Son dönemde Türk ünlülerin dahil olduğu Onlyfans'ta aktif olan Taşkın takipçi sayısını artırmak için sınırları zorluyor.

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Merve Taşkın bir göğsünü açıp bir göğsünü kapalı bıraktığı pozuyla olay oldu. Ünlü fenomeni görenler "Üç kuruş için değer mi", "Ne kötü bir poz" yorumları yapıldı.

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BAKİRELİK İTİRAFI ŞOK ETMİŞTİ

Taşkın, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim"ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın ünlüler
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