Bekaret itirafıyla gündeme gelmişti! Bir göğsünü açtı bir göğsünü kapadı

'Artık bakire değilim' diyerek uzun süre gündemde kalan fenomen Merve Taşkın, yine cesur paylaşımlara imza attı.

Son dönemde Türk ünlülerin dahil olduğu Onlyfans'ta aktif olan Taşkın takipçi sayısını artırmak için sınırları zorluyor.

Merve Taşkın bir göğsünü açıp bir göğsünü kapalı bıraktığı pozuyla olay oldu. Ünlü fenomeni görenler "Üç kuruş için değer mi", "Ne kötü bir poz" yorumları yapıldı.

BAKİRELİK İTİRAFI ŞOK ETMİŞTİ

Taşkın, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim"ifadelerini kullanmıştı.



