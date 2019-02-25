Bekir Aksoy'dan Doktorlar anısı: Birinin kolu kırıldı

Bir dönemler Doktorlar dizisinde rol alan Bekir Aksoy, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Aksoy Doktorlar dizisi zamanında yaşadığı komik bir olayı şöyle anlattı: "Bir gün sette birinin kolu kırıldı. Üzerimde önlük vardı. Beni görenler 'Bekir ne yapalım' demeye başladılar. 'Ben nereden bileyim, doktor muyum?' dedim.

Bizim mesleğimiz böyle taksi şoförünü canlandırınca taksici olduğumuzu sanıyorlar. Rahmetli de kötü adamı canlandırınca onu da 'kötü biri' sanmaya başlamışlardı... Yasemin ve İzzet o dizi sayesinde tanıştılar. Dizi onların hastanesinde çekiliyordu... En başından beri ilişkilerine hep evlilik gözüyle baktılar. Çok da güzel oldu. "

Biten evliliği hakkında da konuşan Aksoy şunları söyledi:

DERYA'NIN GENÇ OLMASI...

"Derya elinden geleni yaptı. Bir şeyler yaşanıyor, bitiyor. Belki de Emir erken dünyaya geldi. Bir kopukluk olmaya başladı. Ne onun suçu, ne de benim suçum. İyi bir aile reisi olmaya çalıştım ama bir şey olmuyor. Belki Türkiye'de olmuyor belki de biz başaramadık. Zaten evlilikler de artık uzun sürmüyor.