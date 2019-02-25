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Bekir Aksoy'dan Doktorlar anısı: Birinin kolu kırıldı

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ÜNLÜLER  | 25.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy bir dönemler rol aldığı Doktorlar dizisiyle ilgili komik bir anısı anlattı. Başarılı oyuncu biten evliliği ile ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

Bekir Aksoy'dan Doktorlar anısı: Birinin kolu kırıldı

Bir dönemler Doktorlar dizisinde rol alan Bekir Aksoy, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Aksoy Doktorlar dizisi zamanında yaşadığı komik bir olayı şöyle anlattı: "Bir gün sette birinin kolu kırıldı. Üzerimde önlük vardı. Beni görenler 'Bekir ne yapalım' demeye başladılar. 'Ben nereden bileyim, doktor muyum?' dedim.

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Bizim mesleğimiz böyle taksi şoförünü canlandırınca taksici olduğumuzu sanıyorlar. Rahmetli de kötü adamı canlandırınca onu da 'kötü biri' sanmaya başlamışlardı... Yasemin ve İzzet o dizi sayesinde tanıştılar. Dizi onların hastanesinde çekiliyordu... En başından beri ilişkilerine hep evlilik gözüyle baktılar. Çok da güzel oldu. "

Biten evliliği hakkında da konuşan Aksoy şunları söyledi:

DERYA'NIN GENÇ OLMASI...

"Derya elinden geleni yaptı. Bir şeyler yaşanıyor, bitiyor. Belki de Emir erken dünyaya geldi. Bir kopukluk olmaya başladı. Ne onun suçu, ne de benim suçum. İyi bir aile reisi olmaya çalıştım ama bir şey olmuyor. Belki Türkiye'de olmuyor belki de biz başaramadık. Zaten evlilikler de artık uzun sürmüyor.

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Derya'nın genç olması nedenlerden biri olabilir. Hırslı bir kız değildi, ben de asla ve asla ona engel olacak bir adam değilim. Destek olabileceği her şeyde destek oldum. Şiddet olayları konuşuluyordu o zamanlar ben de eğer öyle bir adam olsaydım eşim istediği gibi dışarı çıktığında tek başına yurt dışına gittiğinde de müdahale ederdim.

Evliliğimize ikinci bir şans mümkün görünmüyor. Büyük konuşmak istemiyorum ama mümkün değil. Ayrıldığımızda Emir 3 yaşındaydı. Ayrıldığımızı inanılmaz bir olgunlukla kabul etti.

Ayrılık kararı karşılıklı oldu. Zaten ilişki esnasında bu ayrılıklar düşünülmeye başlanıyor. Anne-kız arasında da aynı şey oluyor. bir süre sonra anne kızdan, kız anneden nefret etmeye başlıyor. Bu ayrılık sinyalleri beyinle karşı tarafa geçmeye başlıyor."


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy Bekir Aksoy doktorlar

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