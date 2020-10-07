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Bekir Aksoy oğluna bakıcılık yapıyor!

07.10.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Bekir Aksoy oğluna bakıcılık yapıyor!

yuncu Bekir Aksoy, 6 ay önce dünyaya gelen oğlu Asil'le Nişantaşı'ndaydı. Minik oğlunu kanguru olarak adlandırılan aparatla kucağında taşıyan Aksoy ardından soluklanmak için oturduğu bir kafede objektiflere yansıdı. Aksoy, babalık ve oyunculuk kariyeri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Bekir Aksoy işleri durgun olduğun için oğluna bakıcılık yapıyor. "Yazın Bodrum'daydık oradan Ankara'ya gittik şimdi buraya geldik işler başlıyor" diyen Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu'nun işleri olduğunu ve bu nedenle birkaç saat bebeklerine kendisinin baktığını anlatırken şu sözleriyle espriyi patlattı:

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'BAKICILIĞA BAŞLAYACAĞIM'

"Babalık dünyanın en eğlenceli şeyi, zor değil. Mamasını da veriyorum altını da alıyorum, bir gün ihtiyaç olursa haber verin bana. Pandemi nedeniyle işler durgun ya şimdi bakıcılığa başlayacağım. Annemizin işleri vardı bugünlük bana bıraktı, o benden daha profesyonel ama iyiyiz keyifler yerinde."

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Uzun bir aradan sonra setlere geri döneceğini de açıklayan Aksoy, "Bir dizi başlayacak. Ancak süreler ile ilgili büyük sıkıntılar var. Bir de diğer işlerle uğraştığım için zor oluyordu. Senaryo içime baya sindi, keyifli bir iş olacak" ifadelerini kullandı.

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