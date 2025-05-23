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Beklenen ayrılık resmen açıklandı! Real Madrid Carlo Ancelotti'ye veda etti... İşte yeni adresi

İspanya La Liga devi Real Madrid'den teknik direktör Carlo Ancelotti için resmi açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Beklenen ayrılık resmen açıklandı! Real Madrid Carlo Ancelotti'ye veda etti... İşte yeni adresi
Berker İşleyen

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

SON MAÇINA ÇIKIYOR

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İspanyol kulübünden yapılan duyuruda "Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak. Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor." ifadelerine yer verildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin ayrılığıyla ilgili olarak, "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir antrenörden keyif aldığımız için gururluyuz." diye konuştu.

YENİ ADRESİ: BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

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Brezilya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlamıştı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.

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