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Beklenen dizi 'Avlu'nun yayın tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

Merakla Beklenen Proje 29 Mart Perşembe Günü Star Ekranında Başlıyor! Projenin yeni tanıtımı dün gece yayınlandı!

Beklenen dizi 'Avlu'nun yayın tarihi belli oldu

Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. 

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu’yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

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Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…
Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le ( Demet Evgar) başlar.
Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

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Etkileyici sahneleri ile tanıtım dijital platformlarda da yüksek not aldı. Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

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Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” 29 Mart Perşembe Günü Star’da başlıyor.

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