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Beklenmedik veda! Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.10.2024 11:40
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SHOW TV'nin sevilen projelerinden biri olan Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel'in başrolü paylaştığı Sandık Kokusu'ndan peş peşe oyuncular ayrılıyor. 3 oyuncunun birden projeden ayrılacağı öğrenilirken bir veda haberi daha geldi.

Beklenmedik veda! Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor!

Show TV'de Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimlerin buluştuğu Sandık Kokusu'nda yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon finaline doğru dizinin Atilla’sı Metin Akdülger ekibe veda etmişti. Yeni sezonda ise Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili'nin projeden ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

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Diziden sadece Necip Memili'nin değil, Seda Türkmen(Lale) ve Ece İrtem’in (Hande) ayrılacağı da iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor.

Sandık Kokusu'nda flaş ayrılık! Sandık Kokusu'nda flaş ayrılık!

O KARAKTERİN DE HİKAYESİ BİTTİ!

Geçtiğimiz sezon Atilla'nın kardeşi olarak “Mert Melek” karakteriyle ekibe dahil olan ve geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandıran başarılı oyuncu Sercan Badur, hikayesi bittiği için diziden ayrılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sandık kokusu
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