Beklenmedik veda! Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor!

Show TV'de Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimlerin buluştuğu Sandık Kokusu'nda yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon finaline doğru dizinin Atilla’sı Metin Akdülger ekibe veda etmişti. Yeni sezonda ise Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili'nin projeden ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Diziden sadece Necip Memili'nin değil, Seda Türkmen(Lale) ve Ece İrtem’in (Hande) ayrılacağı da iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor.

O KARAKTERİN DE HİKAYESİ BİTTİ!

Geçtiğimiz sezon Atilla'nın kardeşi olarak “Mert Melek” karakteriyle ekibe dahil olan ve geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandıran başarılı oyuncu Sercan Badur, hikayesi bittiği için diziden ayrılıyor.