Sevimli dostlarınızın ihtiyacı olan her şey indirimde

Evcil hayvanlarınızın hem sağlıklı beslenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için indirim rüzgarı başladı. Kaliteli mamalar, eğlenceli oyuncaklar ve daha fazlası... Kaliteli markaların ürünleri, uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Peki, hangi ürünler indirimde olduğunu öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar!

1. Metal Kedi ve Köpek Mama Ve Su Kabı Paslanmaz Çelik Kaymaz Tabanlı (22 cm)

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem mama hemde su için aldım mama için ideal. Su için küçük geliyor. Söyledikleri gibi paslanma sorunu yok."

"Ürün çok iyi temizlenmesi çok kolay, asla kaymıyor. Lastikleri çok kaliteli, silikondan yapılmış."

Metal kedi ve köpek su kabının yanında elekli kedi tuvalet önü paspası almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı (Mavi)

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün, kargo, paketleme hepsi iyi. Zaten ürünü daha öncesinde de kullanıyordum kedilerim için. Tavsiye ederim."

"Bu fiyata alınabilecek en optimal tarak budur zaten. Arkasındaki mekanizma ile tarandıktan sonra tüyleri kolayca alabiliyorsunuz. Sağlam bir materyalden üretilmiş. Tarak kısmı da kaliteli ve acıtmıyor."

Otomatik temizlenen kedi köpek tarağı ile birlikte avokado stili kedi çimeni topu almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Sesli Köpek Kedi Mama Bulma Oyuncağı, Ödül Maması Bulma Oyuncağı

Kullanıcılar ne diyor?

"Köpeğim hızlı yemek yiyor diye çözüm ararken bunu oyuncak niyetiyle almıştım. Artık kuru mamasını bunun içine doldurup önüne koyuyorum. Böylelikle hem hareket ediyor hem de mamasını yavaş yiyor."

"Sert sağlam plastik. İçine ödül maması koyunca kuduran köpeği oldukça çok oyalıyor, tavsiye ederim."

Farklı bir mama bulma oyuncağını değerlendirmek isterseniz TİNEKE Köpek Oyuncağı Mama Bulmaca Yavaş Besleyici Köpek Gıda Dağıtıcı için buraya göz atabilirsiniz.

4. N&D Spirulina Kuzulu Yetişkin Kedi Maması 1,5 kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı çok hoşuna gidiyor."

"Kedim çok seviyor, ödül olarak kullanıyorum."

Aynı markanın farklı lezzetlerdeki ürünleri de mevcut. Balık aromalı N&D Spirulina Herring yetişkin kedi maması için buraya tıklayın.

5. Kito Kurutulmuş Dana Kulak Çiğnemelik Köpek Ödül Maması

Kullanıcılar ne diyor?

"Bizim köpek bu ödül çok severek de yedi, tanesi için bir saat falan lazımdı."

"Sert bir ürün, büyük ırklar için tercih edilmeli."

Kedinizin zihinsel sağlığını desteklemek ve stres kontrolü sağlamak için özel olarak üretilen Brit Care Functional Snack ödül mamasına göz atabilirsiniz. Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

6. Hills Tavuklu Yetişkin Konserve Kedi Maması 85 Gr X 12 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

"Hills mamayı kedilerim çok seviyorlar, sağlam paketlenmiş, teslimat hızlıydı."

"Kedim bayılarak yiyor, sorunsuz ulaştı."

Kediler yaş mamaya bayılıyor. Royal Canin Instinctive Gravy Pouch yaş kedi mamasını satın almak isterseniz buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

7. Kedi Köpek Mama Su Kabı, Mama Ve Su Bowl Kabı (MAVİ)

Kullanıcılar ne diyor?

"Üreticiden kurtardığımız bir kediciğin ırkından dolayı ağzı ve burnu aynı hizada olduğundan, mama yerken (yaş veya kuru fark etmiyor) mamanın yarısı dışarı dökülüyordu. Bu mama kabıyla bu sorun sona erdi. Artık mamasının hepsini etrafa saçıp dökmeden bitirebiliyor. Üstelik de kedi kafası şeklinde olduğu için çok sevimli. Arka tarafını da suluk olarak kullanabilirsiniz; özellikle seyahatlerinizde kedinizi de beraber götürüyorsanız çok kullanışlı olur."

"Yerden yüksek olduğu için kedim rahat etti. Mama yerken boynunu yere eğmek ya da yatmak zorunda kalıyordu. Şimdi oturabiliyor. Temizlemesi de çok kolay."

Su kabı ile birlikte kedi tuvaleti de almak isterseniz Yıldızhane kürek hediyeli XXL büyük boy kapalı kedi tuvaletine göz atmak için buraya tıklayarak ürüne erişebilirsiniz.

8. Kediler İçin Multi Paste

Kullanıcılar ne diyor?

"Kedilerim sevdi."

"Kedim herkesin bildiği pahalı marka harici malt & vitamin yemiyordu. Ta ki bu macunu alana kadar. Bu macunu severek yedi. Hem malt hem vitamin ikisi bir arada olması da çok güzel. Fiyatlar makul kaldığı sürece tercih edeceğim. Teşekkürler."

Balık yağları da evcil dostunuzun sağlığını destekleyici ürünler. Bioforin kedi Ve köpekler için tüy sağlığı destekleyici balık yağını satın almak için buraya tıklayın.

9. YunHan İki Bölmeli Kedi Köpek Mama Ve Su Kabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Baya büyük ve güzel bir mama kabı. Beyaz kaseleri çıkıyor. Bu detay çok kullanışlı yapmış ürünü."

"Günlük vereceğiz. Ölçülerimize göre mama kapları tam ideal ve çok kaliteli."

Kedi ve köpek su ve mama kabı olarak değerlendirebileceğiniz farklı ürünler de var. Miapet su hazneli kedi ve köpek mama ve su kabını incelemek için buraya tıklayın.

10. Yılmazel Kedi Mama Su Kabı Ahşap Standı ve Seramik Kasesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün güzel. Kaliteli ve çok yer kaplamıyor. Orta ırk köpeğim için aldım gayet güzel."

"Ürün çok kaliteli. Tavsiye edilir."

Evcil dostunuz ile seyahat etmeyi seviyorsanız Yılmazel kedi için su kabı ile birlikte Brave Paws kedi ve köpek piramit model sırt çantasını satın almak için buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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