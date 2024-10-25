Sevimli dostlarınızın ihtiyacı olan her şey indirimde

Evcil hayvanlarınızın hem sağlıklı beslenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için indirim rüzgarı başladı. Kaliteli mamalar, eğlenceli oyuncaklar ve daha fazlası... Kaliteli markaların ürünleri, uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Peki, hangi ürünler indirimde olduğunu öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar!
Kullanıcılar ne diyor?
"Hem mama hemde su için aldım mama için ideal. Su için küçük geliyor. Söyledikleri gibi paslanma sorunu yok."
Metal kedi ve köpek su kabının yanında elekli kedi tuvalet önü paspası almak isterseniz buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün, kargo, paketleme hepsi iyi. Zaten ürünü daha öncesinde de kullanıyordum kedilerim için. Tavsiye ederim."
Otomatik temizlenen kedi köpek tarağı ile birlikte avokado stili kedi çimeni topu almak isterseniz buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Köpeğim hızlı yemek yiyor diye çözüm ararken bunu oyuncak niyetiyle almıştım. Artık kuru mamasını bunun içine doldurup önüne koyuyorum. Böylelikle hem hareket ediyor hem de mamasını yavaş yiyor."
Farklı bir mama bulma oyuncağını değerlendirmek isterseniz TİNEKE Köpek Oyuncağı Mama Bulmaca Yavaş Besleyici Köpek Gıda Dağıtıcı için buraya göz atabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Tadı çok hoşuna gidiyor."
Aynı markanın farklı lezzetlerdeki ürünleri de mevcut. Balık aromalı N&D Spirulina Herring yetişkin kedi maması için buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Bizim köpek bu ödül çok severek de yedi, tanesi için bir saat falan lazımdı."
Kedinizin zihinsel sağlığını desteklemek ve stres kontrolü sağlamak için özel olarak üretilen Brit Care Functional Snack ödül mamasına göz atabilirsiniz. Ürünü incelemek için buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Hills mamayı kedilerim çok seviyorlar, sağlam paketlenmiş, teslimat hızlıydı."
Kediler yaş mamaya bayılıyor. Royal Canin Instinctive Gravy Pouch yaş kedi mamasını satın almak isterseniz buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Üreticiden kurtardığımız bir kediciğin ırkından dolayı ağzı ve burnu aynı hizada olduğundan, mama yerken (yaş veya kuru fark etmiyor) mamanın yarısı dışarı dökülüyordu. Bu mama kabıyla bu sorun sona erdi. Artık mamasının hepsini etrafa saçıp dökmeden bitirebiliyor. Üstelik de kedi kafası şeklinde olduğu için çok sevimli. Arka tarafını da suluk olarak kullanabilirsiniz; özellikle seyahatlerinizde kedinizi de beraber götürüyorsanız çok kullanışlı olur."
Su kabı ile birlikte kedi tuvaleti de almak isterseniz Yıldızhane kürek hediyeli XXL büyük boy kapalı kedi tuvaletine göz atmak için buraya tıklayarak ürüne erişebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Kedilerim sevdi."
Balık yağları da evcil dostunuzun sağlığını destekleyici ürünler. Bioforin kedi Ve köpekler için tüy sağlığı destekleyici balık yağını satın almak için buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Baya büyük ve güzel bir mama kabı. Beyaz kaseleri çıkıyor. Bu detay çok kullanışlı yapmış ürünü."
Kedi ve köpek su ve mama kabı olarak değerlendirebileceğiniz farklı ürünler de var. Miapet su hazneli kedi ve köpek mama ve su kabını incelemek için buraya tıklayın.
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün güzel. Kaliteli ve çok yer kaplamıyor. Orta ırk köpeğim için aldım gayet güzel."
Evcil dostunuz ile seyahat etmeyi seviyorsanız Yılmazel kedi için su kabı ile birlikte Brave Paws kedi ve köpek piramit model sırt çantasını satın almak için buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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