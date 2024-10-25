Kimse beklemiyordu! Sandık Kokusu'nda flaş veda! Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor...

Show TV'de Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu dizisi geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamıştı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziden sezon finalinden önce başrol kadrosundan dizinin Atilla’sı Metin Akdülger ekibe veda etmişti.

YİNE BAŞROL OYUNCUSU AYRILIYOR!

Yeni sezonuyla seyirciyle buluşan ve birçok yeni karakterin dahil olduğu Sandık Kokusu'nda flaş bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili projeden ayrılıyor. Reha’nın senaryodaki hikâyesinin bittiği belirtildi.

Altuntaş haberinde Necip Memili'nin yeni teklifleri değerlendirdiği ve 2 oyuncunun daha diziden ayrılacağını söyledi.

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karsu’ya gece kulübünde yaklaşan biri olunca Bora, Karsu’yu içten içe kıskanıyor. Karsu’ya yaklaşan adamın Bora’ya diklenmesi büyük kavgayı başlatıyor ve hep birlikte karakolluk oluyorlar. Gülnaz ise hayatında ilk kez biriyle buluşuyor ancak işler istediği gibi gitmiyor. Yaşananların ardından Gülnaz ile konuşan Filiz, ilk uçakla Urfa’ya dönmesi karşısında durumu abisine söylemeyeceğini belirtiyor.