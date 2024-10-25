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Fiyatı 2 bin 035 TL'ye düştü! Puma Caracal Trainers spor ayakkabıda büyük indirim
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Fiyatı 2 bin 035 TL'ye düştü! Puma Caracal Trainers spor ayakkabıda büyük indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.10.2024 09:54
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Spor ayakkabı seçmek sizin için de zorlu bir süreç mi? Her adımda konforu ve şıklığı bir arada arayanlar için spor ayakkabıyı tercih etmek oldukça önemli. Özellikle son yıllarda spor ayakkabıların günlük hayatta da kullanılmasıyla birlikte, hem tarz hem de rahat modeller ön plana çıkıyor. İşte Puma Caracal spor ayakkabı, işte tam da bu noktada devreye giriyor. Üstelik şu an tam 1665 TL indirimle satışta, bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz...

Spor ayakkabılar, sadece antrenmanlar için değil, günlük hayatta da şık ve rahat bir görünüm yakalamak için vazgeçilmez parçalar. Puma Caracal Trainers, hem performansı hem de stili bir araya getiren tasarımıyla spor ayakkabılar arasında dikkat çeken bir model. Tenis kortlarından ilham alan tasarımıyla Caracal, sportif görünüm sunuyor. İster antrenman yaparken ister günlük hayatta kullanın, Puma Caracal Trainers her zaman sizinle olacak! Şu an %45 indirim ile 2 bin 035 TL ile satışa sunulmuş olan Puma Caracal Trainers ile hem tarzınızı yansıtabilir hem de cebinizi yormadan spor yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi, bu yenilikçi ürünün tüm özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz?

Puma'daki bugüne özel %50'ye varan indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Puma Caracal Trainers Spor Ayakkabı öne çıkan özellikler

PUMA Caracal Trainers Spor Ayakkabı

Günlük kullanıma uygun olan Puma Caracal Trainers Spor Ayakkabı, SoftFoam+ çorap astarı sayesinde her adımda üstün yastıklama sunarak gün boyu rahatlık sağlıyor. Birinci sınıf deri üst yüzeyi, dayanıklılık sağlarken, yanlardaki ikonik Puma Formstrip deseni modern bir tarz katıyor. Kauçuk dış tabanı sayesinde her zeminde sağlam bir tutuşa sahip olan Caracal, tenisten ilham alan çizgileriyle sportif şıklığı en üst düzeye çıkarıyor. Bağcıklı kapama yapısı, ayağa tam uyum sağlayarak hareket özgürlüğünüzü artırıyor. Arşiv No. 1 logosu ile tamamlanan model, stilinize zarif bir dokunuş katacak. Eğer hem tarz hem de rahatlık arıyorsanız, Puma Caracal Trainers her adımda yanınızda.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok şık ve kaliteli gerçekten. Dış beyaz ve krem kısımlar komple hakiki deri, siyah detaylar suni deri. Kalıbı dar. 43 giyiyorum ama 44 tam oldu. Ayakkabı aşırı hafif değil, orta derece. İç kısmı çok rahat."

  • "Görüntü, rahatlık şahane keşke daha önce almış olsaydım. Tabanı çok rahat ve yarım beden büyük almamda yorumlar etkili oldu."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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