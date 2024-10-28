Soğuklara meydan okumanızı sağlayacak Skechers dış giyim ürünleri indirime girdi

Gardırobunuza ekleyeceğiniz yeni bir yelek veya mont ile hem sonbaharda hem de kışın soğuklardan en iyi şekilde korunabilirsiniz. Üstelik tercihinizi kaliteli ve stil sahibi bir üründen yana yaparsanız hem rahat hem de tarz olabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin bir araya geldiği mont ve yelek arıyorsanız Skechers'ın dış giyim ürünleri tam da size göre! Sıcak tutan dolguları, su geçirmez kumaşları ve modern tasarımlarıyla Skechers mont ve yelekler, serin ve soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak. Bugüne özel indirime giren Skechers ürünlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz? Daha fazla bilgi için sizi içeriğimize alalım.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Skechers M Outerwear Padded Vest

Skechers M Outerwear Padded Vest erkek yelek ister bir gömlek ister beyaz bir tişört ile kombinlenmiş olsun, soğuk sabahlar günlerinde hem ekstra bir sıcaklık katmanı sağlayacak hem de kıyafetinize sportif tarz katacak bir ürün! Üstelik hafif, nefes alabilen ve suya dayanıklı yapıda olan ürün, öngörülemeyen hava koşullarına karşı da hazırlıklı olmanızı sağlamak amacıyla %100 polyesterden üretilmiş. Yelek standart kalıba ve dik yaka tasarımına ve yumuşak polarlı astara sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için aldım. Çok beğendi. Tam beden alınabilir."

"Erkek arkadaşıma aldım. Çok kaliteli güzel bir yelek."

2. Skechers M Outerwear Padded Jacket

Skechers M Outerwear Padded Jacket, soğuk günlerde maksimum konfor sunmak için tasarlanmış şık bir ürün. Isı yalıtımı sağlayan katmanlı astarı, orta ağırlıktaki kapitone yapısı, kapüşonlu boyun detayı ve su itici yüzeyi sayesinde, en soğuk günlerde bile sıcak ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Montun pratik ön fermuarı katmanlama kolaylığı sunarken, iki fermuarlı cep, hareket halindeyken eşyalarınızı güvende tutmanızıı da sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün adeta kış ayı için yaratılmış. Ayrıca çok hoş bir estetik görüntüye sahip."

"Kalınlığı tam ideal. Gayet başarılı."

3. Skechers W Outerwear Padded Jacket

Skechers W Outerwear Padded Jacket kadın montu dolgulu yapısı, kalın dokusu ve şık duruşuyla ilk görüşte hayran kalacağınız tarzıyla ön plana çıkıyor. Etkileyici derecede yumuşak ve esnek yapıda olan mont yüzde yüz polyesterden üretilmiş bir ürün. Boynunuzu sıcak tutmak için dik yaka, astarlı cepler, kolay erişim için tam orta ön ters sarmal fermuarı ve şık kesimi ona stil kazandırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Renk çok güzel anorak kumaşı ipeksi çok hoş ısıtması yumuşaklığı güzel. Kesim çok geniş."

"Ürün yorgan gibi yumuşacık. Kesinlikle Skechers farkı diyorum. Kalite kokuyor. Çok güzel duruyor, tavsiye ederim."

4. Skechers M Essential Vest S202174- Erkek Yelek Gri

Skechers M Essential Vest Erkek Yelek dört mevsim kullanım özelliği ile her an yanınızda. %100 polyester içeriğe sahip yelek, ısı yalıtımı sağlıyor. Suya karşı yüksek derecede dayanıklılığa sahip yeleğın su itici özelliği sayesinde yağmurlu hava şartlarında günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Sweatshirt ve tişörtleriniz ile kolayca kombinleyebileceğiniz Skechers M Essential Vest Erkek Yelek standart bir kalıp ile tasarlanmış, şık ve fonksiyonel bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dokusu hoş. Çok güzel bir yelek."

"Ürün oldukça güzel, hafif, kullanışlı ve istediğim uzunlukta."

5. Skechers M Outerwear Padded Jacket, Siyah

Skechers M Outerwear Padded Jacket erkek mont giyerek sıcaklık ve konforla tüm kötü hava koşullarına meydan okuyun. Uzun kollu kapitone şişme ceket, ön kısmı tam fermuarlı, kapitone şişme göğüs ve sırt kısmı ve fermuarlı el cepleri ile rüzgara dayanıklı ve su geçirmez kumaşa sahip. Yüzde yüz pamuklu kumaştan üretilen sportif görünümlü erkek mont yanlarda, göğüs kısmında ve içerde bulunan cepleriye hayatınızı kolaylaştırıyor. Sizi sıcak tutmak üzere tasarlanan Skechers M Outerwear Padded Jacket erkek mont kapüşonlu stiliyle tarzınızı tamamlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok beğendim sıcak tutuyor. Kardeşim için almıştım daha sonra babama da aldım."

"Güzel bir ürün."

6. Skechers W Outwear Padded Vest Kadın Siyah Yelek

Skechers W Outerwear Pop Up Detailed Padded Vest kadın yelek modeli işlevsel özellikleri ve sportif şıklığıyla ön plana çıkıyor. Üst düzeyde esneklik sağlamak için dayanıklı, su geçirmez, yüzde yüz polyester kumaştan üretilmiş bir ürün. Çok soğuk kış aylarında sweatshirt veya kazak üzerine ekstra katman olarak kullanabileceğiniz yeleği daha sıcak günlerde ise tişört üzerine koruyucu ve şık bir katman olarak kullanabilirsiniz. Skechers W Outerwear Pop Up Detailed Padded Vest kadın yelek dolgulu iç astarı konforunuzu iki katına çıkarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli bir ürün. Gerçekten çok güzel."

"Dikişleri ve kullanılan malzeme oldukça iyi. Tavsiye ederim."

Bu içerik 28 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.