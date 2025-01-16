Beklentilerin çok uzağında kalmıştı! Cengiz Ünder geri dönüyor... İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça altında kalan Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir talip çıktı.

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.