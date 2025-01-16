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Beklentilerin çok uzağında kalmıştı! Cengiz Ünder geri dönüyor... İşte yeni adresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 15:49
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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı ancak beklentilerin oldukça uzağında kalan Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalarken milli futbol için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beklentilerin çok uzağında kalmıştı! Cengiz Ünder geri dönüyor... İşte yeni adresi
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça altında kalan Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir talip çıktı.

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

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Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Cengiz Ünder'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fenerbahçe'de kalmalı.
Başka bir kulübe gitmesi daha iyi olur.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cengiz Ünder Marsilya son dakika fenerbahçe
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