Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Union Saint-Gilloise’ye 1-0 mağlup olması, Belçika’da geniş yankı uyandırdı. Belçika basını, temsilcimizin evinde aldığı bu sürpriz yenilgiyi manşetlerine taşırken, Union SG’nin ortaya koyduğu futbolu övgü dolu ifadelerle değerlendirdi.

Emre Şen

Union Saint-Gilloise’nin Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yenmesi, Belçika basınında büyük ses getirdi. Ülkenin önde gelen gazeteleri, Brüksel ekibinin İstanbul’da tarihe geçen bir galibiyete imza attığını yazarken, De Morgen gazetesi maç için “Union SG, Promise David’in golüyle 50 bin Türk taraftarı susturdu” manşetini attı.

"USTALIK ESERİ"

Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet 1

Le Soir: Union, Galatasaray'ı yenerek umutlarını yeniden canlandıran bir ustalık eseri sergiledi. Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan takımın sahasında, Union Berlin şüphesiz tarihinin en önemli Avrupa Kupası zaferlerinden birini elde etti. Promise David'in golü, takımı ilk 24'te yer alma yarışına geri döndürdü.

"İNANILMAZ SERİYİ BİTİRDİ"

Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet 2

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı. Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu.

"50 BİN TÜRK'Ü SUSTURDU"

Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet 3

De Morgen: Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50 bin Türk'ü susturdu.

"GALATASARAY'I DEVİRDİLER"

Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet 4

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi.

