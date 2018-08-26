Belçika'da kazanan Sebastian Vettel

Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun beşinci, kariyerinin 52. şampiyonluğunu yaşadı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Max Verstappen 3. sırada bitirdi.
Bu sonuçla puanını 214'e çıkaran Vettel, şampiyona lideri Hamilton ile arasındaki farkı 17'ye düşürdü. İki sürücüyü, 146 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 144 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi. Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 2 Eylül'de yapılacak.
İLK 10
Belçika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
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