Belçika'da korkunç olay! 2 gol attığı maçta hastaneye kaldırıldı, 3 parmağı kesildi

Belçika 4. Ligi'nde oynanan SK Zillebeke - KSCT Menen maçında korkunç bir olay yaşandı.

KSCT Menen forması giyen forması giyen, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandıran Fabio Schiafino, attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarlar sahaya yabancı madde attı.

3 PARMAĞI KESİLDİ

Sahaya atılan yabancı maddeyi kenara atmak için eline alan Fabio Schiafino, maddenin o esnada patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı ve burada 3 parmağı kesilmek zorunda kalındığı öğrenildi.

"DUMAN DAĞILDIĞINDA..."

26 yaşındaki futbolcu o anlara dair olarak, "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.