Belçika'da korkunç olay! 2 gol attığı maçta hastaneye kaldırıldı, 3 parmağı kesildi

Belçika 4. Ligi'nde oynanan SK Zillebeke - KSCT Menen maçında korkunç bir olay yaşandı.
KSCT Menen forması giyen forması giyen, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandıran Fabio Schiafino, attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarlar sahaya yabancı madde attı.
Sahaya atılan yabancı maddeyi kenara atmak için eline alan Fabio Schiafino, maddenin o esnada patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı ve burada 3 parmağı kesilmek zorunda kalındığı öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcu o anlara dair olarak, "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.
O jogador de futebol Fabio Schifano, do KSCT Menen, da Bélgica, perdeu três dedos da mão direita após ser atingido por fogos de artifício durante a partida contra o SK Zillebeke.— RuZa (@euruza) October 22, 2024
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