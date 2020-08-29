SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

35 yaşındaki Hamilton, 1.41.252'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 93. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın 0.511 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.526 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.
Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc 13, Alman Sebastian Vettel ise 14. sıradan yarışa başlayacak. 2014 Büyük Britanya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez iki Ferrari pilotu da sıralama turlarında ilk 10'a giremedi.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrendi... Ortalık karıştı!Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrendi... Ortalık karıştı!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
'F.Bahçe ile görüştüm'
'F.Bahçe ile görüştüm'
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japon kadın tenisçi Naomi Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu
Osaka çekildi, Azarenka şampiyon
Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
Belçika'da pole pozisyonunu Hamilton kazandı
Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı
Naomi Osaka finalde!
Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenen Rus güreşçi Zaurbek Sidakov, nişanlısının saçını başını yoldu!
Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrendi... Ortalık karıştı!
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası İstanbul'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.