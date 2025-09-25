Belçika Ligi'nde haftanın maçında Club Brugge ile Westerlo 10 gollü maça sahne oldu! Emin Bayram maça damga vurdu...

Belçika Ligi’nde haftanın maçı Club Brugge ile Westerlo arasında oynandı. Tarihi bir maça sahne olan karşılaşma 10 gol ile sonuçlandı. 5-5’lik beraberlikle sonuçlanan haftanın maçında öne çıkan isimlerden biri de tanıdık biri oldu.

ÖNCE KENDİ KALESİNE SONRA RAKİBE!

Galatasaray’dan Westerlo’ya transfer olan Emin Bayram, 90+2. dakikasında kendi kalesine gol atarken, 90+8’de yeniden sahneye çıkarak skoru 5-5’e getirdi. Türk futbolcunun bu iki maçın önemli anlarından olurken, genç futbolcu karşılaşmaya damga vurdu.

12 TEHLİKE ENGELLEDİ

22 yaşındaki genç stoper, 5-5 gibi tarihi bir skorla sona eren maçı Sofascore verilerine göre 7.0 performans puanıyla tamamladı. Emin, maç boyu tam 12 tehlike engelledi ve %91 pas isabetiyle oynarken, maça damga vurdu.

PAY HAKKI BULUNUYOR

Belçika ekibi Westerlo’nun 2023/24 sezonunun ardından 4 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Emin Bayram’ın olası satışından Galatasaray, %50 pay alacak.