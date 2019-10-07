Belçika takımı Espoir Minerios'ta skandal! Masaj masasında ilişkiye girdiler

Belçika'daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı. Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi.

BAZI OYUNCULAR SAVCILIKLA İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı.

Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütürken, olay yaratan görüntülerin kim tarafından sosyal medyaya yüklendiği ise henüz bilinmiyor.

