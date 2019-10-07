Mynet Trend

Belçika takımı Espoir Minerios'ta skandal! Masaj masasında ilişkiye girdiler

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 07.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Belçika'da Espoir Minerios isimli amatör kulüpte futbolcuların masaj masası üzerinde bir kadınla ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada yayılınca ortalık karıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belçika'daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı. Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi.

BAZI OYUNCULAR SAVCILIKLA İŞBİRLİĞİNE GİTTİ
Yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı.

Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütürken, olay yaratan görüntülerin kim tarafından sosyal medyaya yüklendiği ise henüz bilinmiyor.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mbaye Diagne'den olay hareket!Mbaye Diagne'den olay hareket!
Rıdvan Dilmen'e büyük görevRıdvan Dilmen'e büyük görev
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Espoir Minerios Belçika futbol

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yok böyle transfer! Köpek karşılığında imzayı attı

Yok böyle transfer! Köpek karşılığında imzayı attı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne yapsalardı ,yemek masasındamı yapacaklardı...
aşkın mekanımı olur yav...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne gol sevincini taraftarın içkisini içerek kutladı!

Mbaye Diagne'den olay hareket!

Rıdvan Dilmen, UEFA Teknik Komitesi'ne seçildi

Rıdvan Dilmen'e büyük görev

Fabio Capello, Juventus'un Lionel Messi teklifini açıkladı

Messi için bomba transfer itirafı

Fenerbahçe'de penaltı itirazı! İşte o pozisyon

F.Bahçe'de penaltı itirazı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İsviçreli futbolcu Samuele Campo'dan İbrahim Tatlıses sürprizi

İsviçreli futbolcudan İbrahim Tatlıses sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.