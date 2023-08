Belçika’da başlayan husumetleri Afyonkarahisar’da silahlı çatışmaya dönüştü

Bir birlerine av tüfekleriyle saldıran şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları N.K (31) ve A.B (39) arasında Belçika’da bir meseleden dolayı husumet oluştu. Geçtiğimiz günlerde farklı tarihlerde her iki taraf da senelik izinlerini geçirmek üzere Emirdağ’a geldi. Burada karşılaşan taraflar husumetlerini sürdürerek 2 kez ayrı tarihlerde kavga etti. Taraflar ikinci kez kavga ettiklerinde ise birlerini evlerini basıp at tüfekleri ile ateş açtı. Açılan ateşte her iki şahsında ev ve araçları zarar gördü. Olayın ardından harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise olayda kullandığı değerlendirilen av tüfekleri ile birlikte kuru sıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve A.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.