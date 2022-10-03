Belçika'nın yeni pasaportlarında ünlü çizgi roman kahramanlarının çizimleri bulunuyor

Belçika'nın ünlü çizgi roman karakterlerinin çizimlerinin yer aldığı yeni pasaportları Ankara'daki etkinlikte tanıtıldı.

Red Kit, Tenten ve Şirinler gibi dünyaca ünlü 14 çizgi roman kahramanının yer aldığı pasaportlardan örnekler, iş birliği yapılan Institut Français Ankara'nın merkezinde tanıtıldı.

Serginin açılışında konuşan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, yeni pasaportların Belçika kültürünü en iyi yansıtacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Huynen, "Belçika pasaportu bizim için bir gurur kaynağıdır. Çünkü yakın zamanda alanında en iyi yeni pasaport ödülünü kazanmıştır. Bu vesilesiyle Belçika'nın yeni pasaportu çok güvenli bir belgenin cüretkar bir tasarımı olarak tanımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Belçika çizgi romanlarından toplam 14 karakterin yer aldığı pasaportların ortak teması gezi olarak belirlendi.

İki katman halinde basılan yeni pasaportlar sadece ultraviyole ışık altında okunabiliyor.

Pasaportlar, eski sürümdeki 24 güvenlik unsuruna kıyasla en az 48 güvenlik ögesini daha entegre edebiliyor.

Diplomatik misyon temsilcileri ve davetlilerin katıldığı sergi 28 Ekim'e kadar Institut Français Ankara'da ziyarete açık olacak.



