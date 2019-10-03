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Belediye başkanı kapıyı kırıp içeri girmişti! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 02:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin almıştı.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim olmuştu.

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti. (AA)

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntülerSon dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler
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bursa Gemlik

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