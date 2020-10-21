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Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı. Arı, “Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir.” dedi.
Belediye Başkanı Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, toplumun haber alma hakkının en önemli temsilcisi konumundaki basın sektörü çalışanlarının, büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri mesleklerinin yılın sadece bir gününde değil, her gün önemle hatırlanması gerektiğini belirten Arı, daha sonra şu ifadelere yer verdi;
“ Kamu yararına yönelik hizmetler gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki gelişime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakârlık içerisinde çalışan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesileyle, yoğun mesai ve fedakârlıklarla mesleğini en iyi şekilde yerine getiren başta Nevşehir’deki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim.”

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