Belediye işçilerine yüzde 58 zam

Gümüşler Belediye Başkanlığı bünyesindeki Gümüşler Belediye Personel Ltd. Şti. ve Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı arasında işçilerin maaşları için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesine Gümüşler Belediye Başkanı Recep Çaymaz, Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karacave belediyede çalışan işçiler katıldı. Sözleşme töreninde yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanarak, belediye bünyesinde kurulmuş olan şirkette çalışan işçiler için Çaymaz ve Karaca toplu iş sözleşmesini imzaladı. Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca yapılan sözleşmeden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çalışanların kadrolu ve şirket çalışanı ayrımı yapılmadan hepsini ’eşit işe eşit ücret’ mantığı ile şirket çalışanı arkadaşlarımıza yüzde 58 oranında zam ve sosyal haklarda maksimum iyileştirmeler yapılarak kadrolu çalışan işçilerin maaşları ile denklendi. Başkanımız Recep Çaymaz emekçilerimize Belediye imkânları çerçevesinde emekçilerimizin daha rahat bir yaşam sürdürebilmesi için elinden geleni yaptı. Eski adıyla ’taşeron’ diye isimlendirilen işçilerimize belediye imkânları elverdiği kadar iyileştirmeler yapıldı. Göreve geldiği günden bu yana işçilerimiz emekçi arkadaşlarımızı kadrolu yada şirket diye ayrıştırılmadan bir ekip arkadaşı bilinci içerisinde kimsenin ekmeği aşı ile uğraşmayıp, arkadaşlarımıza her zaman kendi aile bireyi gibi bakmasından dolayı kendisine arkadaşlarım ve sendikam adına sonsuz teşekkür ederim" diyerek şöyle devam etti;

"2020 yılı bir çok felaketi en kötü şekilde yaşadığımız ve insanlığa unutulmayacak derin izler bırakan, izlerinin de kolay kolay silinmeyeceği kara bir yıl olarak bitiyor. Her ne kadar zorlu ve kötü bir yıl olsa da 2020’yi böylesine güzel ve örnek bir sözleşmeyle geride bırakmanın da onuru, gururu ve mutluluğu içerindeyim. Yapılan Toplu İş Sözleşmemizin işçilerimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.”