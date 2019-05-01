Belediyenin yaptırdığı soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyorlar

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Şaphanemizde bulunana soğuk hava depomuz her mevsime her aya göre konulan değişik meyvelerin uzun süre korunup muhafaza edilmesini sağlıyor. Şu an elma kestane ve iç cevizin konulduğu odalarımız da ayrıca halkımızın yaz ayların da organik olarak yaptırdığı peynirlerde bir sene boyunca kalarak vatandaşımızın uzun süre ihtiyacını karşılıyor. Üreticilerimizin sürekli olarak bu hizmetten faydalanmasını sağlamak bizim için oldukça önemli. Bu hizmetimizin devam ettiğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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