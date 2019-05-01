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Belediyenin yaptırdığı soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyorlar

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 01.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından yaptırılan soğuk hava deposunu vatandaşlar ücretsiz olarak kullanıyor.

Belediyenin yaptırdığı soğuk hava deposunu ücretsiz kullanıyorlar

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Şaphanemizde bulunana soğuk hava depomuz her mevsime her aya göre konulan değişik meyvelerin uzun süre korunup muhafaza edilmesini sağlıyor. Şu an elma kestane ve iç cevizin konulduğu odalarımız da ayrıca halkımızın yaz ayların da organik olarak yaptırdığı peynirlerde bir sene boyunca kalarak vatandaşımızın uzun süre ihtiyacını karşılıyor. Üreticilerimizin sürekli olarak bu hizmetten faydalanmasını sağlamak bizim için oldukça önemli. Bu hizmetimizin devam ettiğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya şaphane soğuk hava deposu

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