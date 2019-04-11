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Belem Turtası

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TARİFLER HABERLERİ  | 11.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çıtır çıtır hamuru ve ipek kıvamında kremasıyla ağzınızda adeta bir şölen yaşatacak Portekiz'in meşhur Belem Turtası (Pastel de Nata) tatlısını mutlaka deneyin!

Belem Turtası

Malzemeler:

3 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı süt
125ml bardağı süt (Yarım su bardağı + 2 yemek kaşığı)
3/4 su bardağı ml su (170 ml)
1 su bardağı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
1 paket vanilin
8 adet milföy hamuru

220 derecede 12 dakika

Yapılışı:

1 su bardağı toz şekeri ve suyu içine çubuk tarçın atarak 2 dakika kaynatın. Tarçını çıkarıp ılınmaya bırakın.
Un ve 3 yemek kaşığı sütü bir kasede bulamaç haline getirin.
125ml sütü vanilya ile kaynama noktasına getirin. Unlu bulamaça sütü ekleyerek güzelce çırpın.
Ilınmış şerbeti ekleyerek çırpamaya devam edin.
Karışım oda sıcaklığına gelince yumurta sarılarını ekleyin.
Milföyleri incecik açın, kabarmaması çatal ucunu hamurda hafifçe gezdirin.
Hamurdan yuvarlaklar keserek hafif yağlanmış muffin tepsisine yerleştirin.
Üzerine sıvı karışımdan dökün.
220 derecede önceden ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin.

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