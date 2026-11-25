JAPON SÜTLÜ EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

Tangzhong karışımı için:

2 yemek kaşığı un (20 gram)

Yarım su bardağı süt (100 ml)

Hamuru için:

3 su bardağı un (330 gram)

Yarım su bardağı ılık süt (100 ml)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 gram)

1 çay kaşığı tuz

40 gram oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı süt

JAPON SÜTLÜ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle Tangzhong karışımını hazırlamak için küçük bir tencereye un ve sütü alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Yoğurma kabına unu, mayayı, şekeri, tuzu, ılık sütü, yumurtayı ve hazırladığınız Tangzhong karışımını ekleyin.

Hamuru toparlanana kadar yoğurun. Ardından yumuşamış tereyağını ilave ederek pürüzsüz ve elastik bir kıvam elde edene kadar yaklaşık 10-15 dakika daha yoğurun.

Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat, hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru üç eşit parçaya bölün. Her parçayı merdaneyle oval şekilde açın. Kenarlarını içe doğru katlayın ve rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları yağlanmış dikdörtgen ekmek kalıbına yan yana yerleştirin. Üzerini kapatarak 40-60 dakika daha mayalandırın.

Hamurun üzerine süt sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız ekmeği kalıptan çıkararak tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

PAMUK GİBİ OLMASININ PÜF NOKTASI

Japon sütlü ekmeğinin karakteristik yumuşak dokusunu elde etmek için Tangzhong aşamasını atlamamak gerekiyor. Unun sütle birlikte önceden pişirilmesi, nişastanın su tutma kapasitesini artırıyor.

Ayrıca hamurun hafif yapışkan olması normal. Yoğurma sırasında gereğinden fazla un eklemek, ekmeğin sertleşmesine neden olabilir.

Kahvaltıda tereyağı, bal veya reçelle tüketebileceğiniz Japon sütlü ekmeğini sandviç hazırlamak için de kullanabilirsiniz.