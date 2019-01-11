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Belgeselde görüp aşık oldu, mesaj atmaya karar verince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 11.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Shane Burcaw,26 yaşına girdiğinde Hannah Aylward'a mesaj atarak kendisini belgeselde gördüğünü ve tanışmak istediğini söyledi. İkili arasındaki mesajlaşmayla başlayan diyalog bir süre sonra aşka dönüştü.

2018 yılında ilişkiye bşalayan çift ardından Hannah'ın okulunun olduğu Minnesota'da beraber yaşamaya başladı. Günlük yaşantılarını Youtube üzerinden videolar yayınlayarak milyonlarla paylaşan çift, kısa süre sonra 120 binden fazla aboneye sahip oldu. Gelecekte çocuk sahibi olma hayalleri kuran çiftin aşkı dünyanın dört bir yanından binlerce insanın takibi altında.

Dünya bu aşkı konuşuyor

Dünya, SMA hastası Shane Burcaw ve Hannah Aylward'ın aşkını konuşuyor. Shane Burcaw, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olarak dünyaya geldi.
Shane, 26 yaşına geldiğinde Hannah Aylward'dan bir mesaj aldı. Hannah, Shane'e kendisini televizyondaki belgeselde gördüğünü ve tanışmak istediğini söyledi.
Mesajlaşmayla başlayan arkadaşlık bir süre sonra yerini aşka bıraktı.
2018 yılında çıkmaya başlayan çift, Hannah'ın okulunun olduğu Minnesota'da birlikte yaşamaya başladı.
Birlikte yaşamaya başladıktan sonra da Shane ve Hannah günlük yaşantılarını YouTube üzerinden yayınlayarak insanlara ilham vermeye başladı.
Çiftin YouTube hesabında kısa sürede 120 binden fazla kişi abone oldu.
Hannah açtıkları YouTube kanalında çocuk sahibi olmaları için herhangi bir engel olmadığını ve üniversite sonrası ilerde evlenip çocuk sahibi olmak istediklerini de belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
SMA hastası abd

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