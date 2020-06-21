Belhanda 4. golünü attı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta Faslı futbolcu Younes Belhanda mücadeleye 11'de başladı. Mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Belhanda şık bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu bu golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan başarılı futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

