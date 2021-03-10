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Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

10.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

Younes Belhanda, Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini Florya'da antrenman sırasında öğrendi. Bugün olağanüstü şekilde TT Stadı'nda toplanan Galatasaray Yönetimi'nin Florya'da antrenmanda olan teknik direktör Fatih Terim'den de Belhanda konusunda görüş alıp almadığı da şu anda belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi gündeme adeta bomba gibi oturdu.

Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebiBelhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebi

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından yayıncı kuruluşa stat zemini ile ilgili yaptığı ve yöneticileri hedef alan "Biz Galatasaray'ız. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden biziz" sözleri nedeniyle sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı.

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildiGalatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimin aldığı bu kararı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman sırasında aldı. Faslı oyuncu, antrenman sonrası tesislerden direkt ayrılmak yerine takımla birlikte son kez yemek yemeye karar verdi.

İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

Bugün olağanüstü şekilde TT Stadı'nda toplanan Galatasaray Yönetimi'nin Florya'da antrenmanda olan teknik direktör Fatih Terim'den de Belhanda konusunda görüş alıp almadığı da şu anda belirsizliğini koruyor.

(SPORX)


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İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri! İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!
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