Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi gündeme adeta bomba gibi oturdu.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından yayıncı kuruluşa stat zemini ile ilgili yaptığı ve yöneticileri hedef alan "Biz Galatasaray'ız. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden biziz" sözleri nedeniyle sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı.

Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimin aldığı bu kararı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman sırasında aldı. Faslı oyuncu, antrenman sonrası tesislerden direkt ayrılmak yerine takımla birlikte son kez yemek yemeye karar verdi.

Bugün olağanüstü şekilde TT Stadı'nda toplanan Galatasaray Yönetimi'nin Florya'da antrenmanda olan teknik direktör Fatih Terim'den de Belhanda konusunda görüş alıp almadığı da şu anda belirsizliğini koruyor.

(SPORX)