İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Belhanda 2-2 beraberlikle sona eren TT Stadyumu'ndaki maçın ardından zeminle ilgili olarak yönetimi hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'dan bugün yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği duyuruldu.

3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Belhanda, 2017 yaz transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında transfer edildi. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 4 sezonda toplam 131 resmi karşılaşmaya çıktı ve 22 kez fileleri havalandırdı. Faslı oyuncu burada 2 Süper Lig, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray ile bu sezon 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi elemesi ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde 33 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.