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İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

10.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Belhanda 2-2 beraberlikle sona eren TT Stadyumu'ndaki maçın ardından zeminle ilgili olarak yönetimi hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'dan bugün yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği duyuruldu.

3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Belhanda, 2017 yaz transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında transfer edildi. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 4 sezonda toplam 131 resmi karşılaşmaya çıktı ve 22 kez fileleri havalandırdı. Faslı oyuncu burada 2 Süper Lig, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray ile bu sezon 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi elemesi ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde 33 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.

100 MAÇ BARAJINI GEÇTİ

Younes Belhanda, geçtiğimiz sezon ligin 31. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesiyle Galatasaray’da 100. maçına çıkmıştı. Belhanda ayrıca mevcut kadroda bulunan Fernando Muslera, Ryan Donk, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan oyuncular arasındaydı.

EN FAZLA OYNADIĞI İKİNCİ TAKIM

Belhanda'nın kariyerinde Montpellier'den sonra en fazla forma giydiği takım Galatasaray oldu. Faslı futbolcu, Montpellier ile 144 resmi karşılaşmada görev alırken, sarı-kırmızılılarda 131, Dinamo Kiev'de 87, Nice'de 36 ve Schalke 04'te 17 müsabakada sahadaydı. Belhanda'nın sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecekti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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