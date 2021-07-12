Belhanda: Fatih Terim hocam beni aradı

Adana Demirspor'a imza atan Younes Belhanda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve imza sonrasında Fatih Terim ile görüştüğünü belirtti. İşte Belhanda'nın sözleri...
"Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışından teklifler aldım. Adana Demirspor'dan teklif gelince fazla düşünmeden kabul ettim."
"Galatasaray'dan ayrılışım hakkında konuşmak istemiyorum."
"İnsanlar Balotelli'yi tanımadığı için böyle konuşuyor ama çok tatlı bir insandır. Basında bir şeyler söyleniyor ama doğruluk payı yok."
"Ben de biraz Türk'üm, beklentim vardı, üzüldüm. Gruptan çıkmasını bekliyordum, bir sonrakine inşallah."
"Genç oyuncularımız da var, tecrübeli oyuncularımız da var. Hocamızın sihirli dokunuşuyla güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum."
"Transferimden önce Gökhan'ı aradım, kulüple ilgili her şey için beni bilgilendirdi. Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Adana benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim."
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