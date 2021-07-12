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Belhanda: Fatih Terim hocam beni aradı

12.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. Muhabirin "Galatasaray'dan ayrılışın hakkında bir şeyler söylemek ister misin?" sorusuna Younes Belhanda, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi. Öte yandan Faslı yıldız, "İmzalar atıldıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı ve 'Adana benim şehrim' şeklinde konuştu." dedi.

Belhanda: Fatih Terim hocam beni aradı

Adana Demirspor'a imza atan Younes Belhanda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve imza sonrasında Fatih Terim ile görüştüğünü belirtti. İşte Belhanda'nın sözleri...

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM"

"Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışından teklifler aldım. Adana Demirspor'dan teklif gelince fazla düşünmeden kabul ettim."

G.SARAY'DAN AYRILIŞI?

"Galatasaray'dan ayrılışım hakkında konuşmak istemiyorum."

"BALO TATLI BİR İNSANDIR"

"İnsanlar Balotelli'yi tanımadığı için böyle konuşuyor ama çok tatlı bir insandır. Basında bir şeyler söyleniyor ama doğruluk payı yok."

"BEN DE BİRAZ TÜRK'ÜM"

"Ben de biraz Türk'üm, beklentim vardı, üzüldüm. Gruptan çıkmasını bekliyordum, bir sonrakine inşallah."

"GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"

"Genç oyuncularımız da var, tecrübeli oyuncularımız da var. Hocamızın sihirli dokunuşuyla güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

"FATİH HOCAM BENİ ARADI"

"Transferimden önce Gökhan'ı aradım, kulüple ilgili her şey için beni bilgilendirdi. Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Adana benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Adana Demirspor Younes Belhanda
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