Belhanda Galatasaray'a geri dönüyor! Adem Ljajic Adana Demir'e giderse...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya atıldı. Bu sezonun başında olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Belhanda'nın tekrar takıma geri dönebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

FATİH TERİM 10 NUMARA İSTİYOR

Fatih Terim'in devre arasında kesinlikle 10 numara transferi istiyor. Takımda mali durumun kötü olmasından dolayı harcama yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi ilginç bir strateji geliştirebilir... Takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Belhanda Galatasaray'a geri dönebilir.

LJAJIC ADANA'YA, BELHANDA CİMBOM'A

Adana Demirspor teknik direktörü Montella, Belhanda’yı istemiyor. Belhanda’dan kurtulabilirse daha önce İtalya’da beraber çalıştığı Ljajic’i takımda görmek istiyor. Beşiktaş'ın da Ljajic'i takımdan göndermek istediği öğrenilirken bu transfer devre arasında gerçekleşebilir. Ljajic, Adana Demirspor'a transfer olduğu an Belhanda ile yollar ayrılacak. Galatasaray'ın da mali yapısının iyi olmamasından ötürü Belhanda'yı tekrar takıma katabileceği öğrenildi.

