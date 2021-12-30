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Belhanda Galatasaray'a geri dönüyor! Adem Ljajic Adana Demir'e giderse...

30.12.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile alacakları için mahkemelik olan Belhanda için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in Adana Demirspor'a gönderileceği, Adana Demirspor'dan da Belhanda'nın Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyor. İşte haberin detayları...

Belhanda Galatasaray'a geri dönüyor! Adem Ljajic Adana Demir'e giderse...
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya atıldı. Bu sezonun başında olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Belhanda'nın tekrar takıma geri dönebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

FATİH TERİM 10 NUMARA İSTİYOR

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Fatih Terim'in devre arasında kesinlikle 10 numara transferi istiyor. Takımda mali durumun kötü olmasından dolayı harcama yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi ilginç bir strateji geliştirebilir... Takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Belhanda Galatasaray'a geri dönebilir.

LJAJIC ADANA'YA, BELHANDA CİMBOM'A

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Adana Demirspor teknik direktörü Montella, Belhanda’yı istemiyor. Belhanda’dan kurtulabilirse daha önce İtalya’da beraber çalıştığı Ljajic’i takımda görmek istiyor. Beşiktaş'ın da Ljajic'i takımdan göndermek istediği öğrenilirken bu transfer devre arasında gerçekleşebilir. Ljajic, Adana Demirspor'a transfer olduğu an Belhanda ile yollar ayrılacak. Galatasaray'ın da mali yapısının iyi olmamasından ötürü Belhanda'yı tekrar takıma katabileceği öğrenildi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Younes Belhanda Adem Ljajic
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