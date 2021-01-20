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Belhanda, Galatasaray'da rekorunu kırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2021 20:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı maçta ağları sarsan Belhanda, en çok gol attığı sezona ulaştı.

Belhanda, Galatasaray'da rekorunu kırdı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerindeki en iyi performansını gösteriyor.

Sarı-kırmızılıların Denizlispor ile oynadığı maçta takımının 5. golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole ulaştı ve Galatasaray'daki 4. sezonun henüz yarısında en çok gol attığı dönemi yaşamış oldu.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 33 maçta 7 kez ağları sarsmış ve 3 de asist yapmıştı.

BELAHNDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

2017-18 | 35 maç, 3 gol, 10 asist
2018-19 | 35 maç, 4 gol, 10 asist
2019-20 | 33 maç, 7 gol, 3 asist
2020-21 | 20 maç, 8 gol, 2 asist

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray'da 8. golünü attı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Buldunuz üzümlü keki atarsınız görüşecek kadikoy de kedicikler
Mabdurrahim albayrak : gördünüzmü belhandayı sözleşmesini kesin yenileyecegiz, bak ligin sonuncusuna 4 attık çokta kacırdık transfere gerek yok şampiyon olacagız biz derse şaşırmayın yapar bunlar yapmaz degil valla :)
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