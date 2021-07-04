Belhanda: Galatasaray'ı yenmeliyiz

Galatasaray ile yollarını ayıran ve Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor ile anlaşan Younes Belhanda, beIN Sports ekranlarında yeni takımındaki ilk röportajını verdi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Türkiye benim için çok şey ifade ediyor, geleli 4 sene oldu, oğlum Türkiye'de doğdu. Buranın ikliminden de insanlarından da çok memnunum. Türkiye'de çok mutluyum."

"ANTRENMAN YAPMAYI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

"3-4 ay önce antrenman yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Spor yapamadığınızda fiziksel olarak geri kalıyorsunuz. Bu eksikliğin yerini hızlıca doldurmalıydım ve Galatasaray'da tanıdığım fizik kondisyon antrenörüyle antrenman yapmaya başladım. Güzel bir antrenman programı hazırladık."

"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM"

"Kendimi iyi hissediyorum, tekrar topu ayağıma alacağım için heyecanlıyım. Herhangi bir maça çıkmayalı 3 aydan fazla oldu, futbolu çok özledim."

"TARAFTARLAR FANATİK"

"Türkiye'deki taraftarlar fanatik, futbolla yaşıyorlar. Statta da, stat dışında da yüzde 200 futbolla yaşıyorlar. Almanya'da da, Fransa'da da, Ukrayna'da da harika taraftarlar var ama burada taraftar sonuna kadar arkanda olduğunu hissettiriyor. Türkiye'ye gelmeden bu kadar olduğunu düşünmüyordum."

"8 YA DA 10 FARK ETMEZ"

"Antrenör bana 8 numarada görev verirse, sırtımda 10 yazsa bile 10 gibi oynamam, 8 ya da 10 fark etmez, bunlar sadece numara. Formasının sırtında 10 numara yazan liderlerin devri kapandı. Zidane 5 numara giyiyordu ama oyun lideriydi. Antrenör bana 8 numara oynayacaksın demişti, iki kişi 8 oynuyorduk. Bunlar sadece forma numaraları."

"PROJE BANA UYUYORDU"

"Adana Demirspor'da başkanla tanıştım, sıcakkanlı yaklaşımını hissettim. Tercihimin nedeni kulübün hedefleri oldu, proje bana uyuyordu, 2 günde ikna olmuştum. Proje üzerine konuştuk, yeni stattan, yeni tesislerden bahsedildi, sunulan büyük proje ilgimi çekti."

"G.SARAY'I DA YENMELİYİZ"

"Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Galatasaray'ı da yenmeliyiz ve ona göre futbol oynayacağım." sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı.

"G.SARAY'DA GÖREVİMİ TAMAMLADIM"

"Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edildim, birkaç sezondur şampiyon olunamıyordu. Görevimi tamamladım, 2 kez şampiyon oldum, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandım. Galatasaray'da iyi anılar biriktirdim. Bana bunu yeniden söyleyeceklerdir ama hayat sürekli değişiyor."



