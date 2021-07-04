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SON DAKİKA! Beşiktaş, Salih Uçan transferini açıkladı

04.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile kontratı bilen Salih Uçan, Beşiktaş ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımla transferi resmen duyurdu.

SON DAKİKA! Beşiktaş, Salih Uçan transferini açıkladı

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Salih Uçan’ın transferini resmen açıkladı. Aytemiz Alanyaspor’da başarılı maçlar çıkaran ve geçen sezon milli takıma girebilecek isimler arasında gösterilen tecrübeli futbolcunun transferi bu video ile duyuruldu.

İŞTE O VİDEO

MAAŞI BELLİ OLDU

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a yılda 7 milyon liradan 2+1 yıl için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEMİŞTİ

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Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine alındığı bildirildi. Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın’ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih’i tercih ettiği ifade edildi.

"SALİH'E İNANIYORUZ"

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Asbaşkan Emre Kocadağ, bir yıldır yakından takip ettikleri Salih Uçan’ın takıma büyük katkı yapacağına inandıklarını söyledi ve "Beşiktaş'ta başarılı çizgisini sürdürecektir. Salih'e inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA İSTEDİ

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Süper Lig’den 3 teklif daha alan Salih Uçan’ı ocak ayında Galatasaray da istemiş ancak Alanyaspor ile yaşanan bonservis ücreti anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

3 GOL, 7 ASİST

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4,6 milyon Euro olan Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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