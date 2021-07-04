Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray’da 19 Haziran’da görev gelen Burak Elmas yönetiminden transfer atağı bekleniyordu. Transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar flaş isimleri açıklamaya hazırlanıyor. Sportcell’de yer alan habere göre Galatasaray geçen sezon Beşiktaş’ta sezonun yıldızı olan Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Benfica’dan Gedson ve Florentino’yla da el sıkıştı.

FALCAO,FAGHOULI VE BABEL ÇAĞRILDI

Galatasaray yönetimi bu oyuncuları kadrosuna katarken Falcao, Feghouli ve Babel’le de yolları ayırmayı planlıyor. 3 oyuncu ve manejerleri ile bir araya gelinip bonservislerinin kendilerine verilmesi teklif edildi. Oyuncular şimdilik takımdan ayrılmak istemediklerini bildirdi. Görüşmeler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Cezayir asıllı Fransız futbolcu Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkmış; 8 gol, 18 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunda aslan payıha sahip olan Ghezzal, 1 sezonda 5 milyon Euro değer kazandı.



