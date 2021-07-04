SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

04.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, en son Beşiktaş'ta kiralık oynayan Rachid Ghezzal'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bu haber sosyal medyada adeta olay oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray’da 19 Haziran’da görev gelen Burak Elmas yönetiminden transfer atağı bekleniyordu. Transfer tahtasını açan sarı-kırmızılılar flaş isimleri açıklamaya hazırlanıyor. Sportcell’de yer alan habere göre Galatasaray geçen sezon Beşiktaş’ta sezonun yıldızı olan Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Benfica’dan Gedson ve Florentino’yla da el sıkıştı.

FALCAO,FAGHOULI VE BABEL ÇAĞRILDI

Galatasaray yönetimi bu oyuncuları kadrosuna katarken Falcao, Feghouli ve Babel’le de yolları ayırmayı planlıyor. 3 oyuncu ve manejerleri ile bir araya gelinip bonservislerinin kendilerine verilmesi teklif edildi. Oyuncular şimdilik takımdan ayrılmak istemediklerini bildirdi. Görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşmeGalatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Cezayir asıllı Fransız futbolcu Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkmış; 8 gol, 18 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunda aslan payıha sahip olan Ghezzal, 1 sezonda 5 milyon Euro değer kazandı.

Hagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaretHagi ve Popescu'dan Galatasaray'a ziyaret


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Beşiktaş'ın kupaları Ankara'daBeşiktaş'ın kupaları Ankara'da
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, "Abartılıyor" deyip çağrıda bulundu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, "Abartılıyor" deyip çağrıda bulundu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.