SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Belhanda için olay iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Belhanda için olay iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

24.04.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı yıldız Younes Belhanda'nın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte Younes Belhanda'nın yeni adresi...

Belhanda için olay iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından saha zemini ile ilgili eleştirel açıklamaları sonrası Galatasaray yönetimi Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Galatasaray yönetiminin Belhanda kararı birçok otorite tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın motivasyonunu düşürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cengiz ve yönetiminin Belhanda kararı eleştirilmişti.Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, menajeri ile birlikte yeni takım arayışını sürdürüyor. Faslı yıldız için Yunanistan'ın gazzetta sitesi Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etmişti.

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Gazzetta'da yer alan haberin detayında Olympiakos'un Belhanda ile anlaşmak üzere olduğu fakat Türkiye'den Beşiktaş'ın da Belhanda transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.

FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR

Fenerbahçe'nin de Younes Belhanda için fırsat kolladığı belirtildi. Geçmişte Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Belhanda için nabız yokladığı ve menajeri vasıtasıyla oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Gelen tüm teklifleri değerlendiren Younes Belhanda'nın en iyi kararı vermek için aceleci davranmadığı belirtildi. Faslı yıldızın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı anlaşma zemini olması durumunda iki takıma da hayır demeyeceği iddia edildi.

EN İYİ TEKLİF OLYMPIAKOS'TAN

Yunan basınında yer alan habere göre Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi. Belhanda'nın Mayıs ayında son kararını vereceği aktarıldı.Fransa'da Montpellier ve Nice, Ukrayna'da Dianmo Kiev ve Bundesliga'da Schalke 04 formaları giyen tecrübeli yıldız, son 3.5 sezondur Galatasaray formasını giyiyordu. Belhanda, Galatasaray ile 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.Galatasaray ile 131 karşılaşmada forma giyen Younes Belhanda bu maçlarda 22 gol kaydederken 23 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiasıG.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

Kyrie Irving: Oruç tutuyorum

Kyrie Irving: Oruç tutuyorum

F.Bahçe - Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus’un

F.Bahçe - Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus’un

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Ahmet Çakar'dan yine olay tweet!

Ahmet Çakar'dan yine olay tweet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.