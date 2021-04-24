Belhanda için olay iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından saha zemini ile ilgili eleştirel açıklamaları sonrası Galatasaray yönetimi Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Galatasaray yönetiminin Belhanda kararı birçok otorite tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın motivasyonunu düşürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cengiz ve yönetiminin Belhanda kararı eleştirilmişti.Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, menajeri ile birlikte yeni takım arayışını sürdürüyor. Faslı yıldız için Yunanistan'ın gazzetta sitesi Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etmişti.
Gazzetta'da yer alan haberin detayında Olympiakos'un Belhanda ile anlaşmak üzere olduğu fakat Türkiye'den Beşiktaş'ın da Belhanda transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin de Younes Belhanda için fırsat kolladığı belirtildi. Geçmişte Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Belhanda için nabız yokladığı ve menajeri vasıtasıyla oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Gelen tüm teklifleri değerlendiren Younes Belhanda'nın en iyi kararı vermek için aceleci davranmadığı belirtildi. Faslı yıldızın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı anlaşma zemini olması durumunda iki takıma da hayır demeyeceği iddia edildi.
Yunan basınında yer alan habere göre Belhanda'ya mali anlamda en iyi teklifin Olympiakos'tan gittiği ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi. Belhanda'nın Mayıs ayında son kararını vereceği aktarıldı.Fransa'da Montpellier ve Nice, Ukrayna'da Dianmo Kiev ve Bundesliga'da Schalke 04 formaları giyen tecrübeli yıldız, son 3.5 sezondur Galatasaray formasını giyiyordu. Belhanda, Galatasaray ile 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.Galatasaray ile 131 karşılaşmada forma giyen Younes Belhanda bu maçlarda 22 gol kaydederken 23 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecekti.
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