Belhanda için olay iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından saha zemini ile ilgili eleştirel açıklamaları sonrası Galatasaray yönetimi Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Galatasaray yönetiminin Belhanda kararı birçok otorite tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın motivasyonunu düşürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cengiz ve yönetiminin Belhanda kararı eleştirilmişti.Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, menajeri ile birlikte yeni takım arayışını sürdürüyor. Faslı yıldız için Yunanistan'ın gazzetta sitesi Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etmişti.

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Gazzetta'da yer alan haberin detayında Olympiakos'un Belhanda ile anlaşmak üzere olduğu fakat Türkiye'den Beşiktaş'ın da Belhanda transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. Yunan medyasında yer alan habere göre Olympiakos, Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor ve yıldız isme resmi teklifini yaptı. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Belhanda'ya ilgisinin olduğu kaydedilirken, Valencia ve Nice kulüplerinin de Fas'lı futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.