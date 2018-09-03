Belhanda kaç maç ceza alırsa, o sayıya göre para cezası verilecek!

Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Belhanda'ya ağır ceza geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcunun yaptığını kabul edemezken, yıldız oyuncuya ağır para cezası verilecek.

Sarı-kırmızılılar cezanın derecesini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) oyuncuya vereceği cezaya göre belirleyecek. Futbol disiplin talimatına göre futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verileceği düşünüldüğünde Belhanda'ya yaklaşık 165 bin ile 500 bin euro arasında bir ceza verilebileceği öngörülüyor.

Oynayamayacak

Galatasaray'dan yıllık net olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın maaşı 10 aya bölünüyor. Bir aylık ücretinin maç başına düşen karşılığı da belirleyici oluyor. Çünkü ceza yönetmeliğinde, futbolcunun aylık kazancı ve yalnız bırakacağı maç sayısı dikkete alınarak yaptırım uygulanıyor.

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'ya yaptırımlar da sadece maddi olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncunun üzerini çizdi. 28 yaşındaki futbolcu zorunlu olmadıkça 11'e alınmayacak.