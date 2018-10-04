Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçta Porto'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası Belhanda ile ilgili ortaya çıkan bir görüntü ise taraftarları çileden çıkardı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Galatasaraylı Belhanda, üzerine Porto forması giydi. Faslı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.
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