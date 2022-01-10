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Belhanda'nın gol sevinci Fenerbahçelileri çıldırttı! Kartlar havada uçuştu...

10.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Belhanda'nın attığı golden sonra yaptığı gol sevinci Sarı-Lacivertli taraftarları adeta çıldırttı. Olayın farkına varan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan, Belhanda'nın yanına geldi ve tansiyon yükseldi. Maçın hakemi Halil Umut Meler iki oyuncuya da sarı kart göstererek olayı büyütmeden önledi.

Belhanda'nın gol sevinci Fenerbahçelileri çıldırttı! Kartlar havada uçuştu...

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Adana Demirspor'u öne geçiren Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Faslı futbolcu, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.

İKİ OYUNCUYA DA SARI KART

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Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda’ya tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

GALATASARAY'DA GOL SEVİNCİ YAPMIŞTI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde Fenerbahçeli taraftarları gol sevinciyle kızdıran Belhanda bu hareketini tekrarlayarak yine gündem olmayı başardı.

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BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: GÖRÜŞECEĞİZ

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sanca, "Belhanda'nın bize gelmesinden dolayı, Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar maalesef oluyor. Hiç gerek yoktu. Belhanda'yı maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım ama duymadılar. Belhanda'yla görüşeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Younes Belhanda
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