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Belhanda transfer için 15 milyon euro istedi!

31.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın, Al Hilal ile yaptığı görüşmelerin maaş talebi nedeniyle mutlu sonla noktalanmadığı belirtildi.

Belhanda transfer için 15 milyon euro istedi!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Montpellier ile görüşen ve Fransa'ya dönmeye hazırlanan Younes Belhanda'nın Al Hilal ile anlaşamadığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibiyle uzun süre görüşmeler yaptığı belirtilen Faslı oyuncunun, 3 yıl için 15 milyon euro garanti ücret istemesinin ardından transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

Arabistan'dan başka talipleri ile de anlaşamadığı vurgulanan tecrübeli oyuncunun son kararının Montpellier olduğu ifade edildi.

"BELHANDA İLE ANLAŞTIK"

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, 30 yaşındaki futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladıklarını söyledi.

Belhanda ile görüştüklerini söyleyen Nicollin, "Belhanda'ya bizim teklifimize göre çok daha iyi teklifler, çok daha egzotik öneriler var ancak ailesi ile birlikte buraya geri gelmek istiyor. Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil. Ne kadar kaliteli ve üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. Montpellier altyapısından yetişen Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirmişti.


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