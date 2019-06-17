Belhanda ve Dirar'ın Abderazak Hamdallah ile tartıştığı iddia edildi

Afrika Ulusları Kupası'nda yer alan Fas Mailli Takımı'nın kampında kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Abderazak Hamdallah'ın Younes Belhanda ve Nabil Dirar'ın yer aldığı bazı isimlerle gerginlik yaşadığı ve bu nedenle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Mehdi Benatia önderliğinde bir grup olan Mubarak Boussoufa, Faysal Fajr, Nabil Dirar ve Younes Belhanda, Abderazak Hamdallah'ı provoke eden olumsuz davranışlarda bulundu.

Abderazak Hamdallah'a yakın bir gazeteci olduğu öne sürülen Gamal Barawi, bir radyo yayınına bağlanarak, bazı futbolcuların Hamdallah'ı sinirlendirmek için odasına nargile ile girdiğini söyledi. Bu sırada Hamdallah'ın odaya nargileyle giren takım arkadaşlarına nargileyi dışarı çıkarmalarını söylemesine rağmen, bu isteğine olumlu cevap verilmediği belirtildi.

Bir televizyon programına katılan muhabir Mohamed Al-Magoudi, "Fas Milli Takımı kampında bazı partiler yapıldı. Hakim Ziyech, Nordin Amrabat ve Karim El Ahmadi bu partide yer almadı." iddiasını ortaya attı. Mohamed Al-Magoudi'nin diğer iddiasına göre Younes Belhanda idmanda Hamdallah'ın ayağına sert bir giriş yaptı ve bu duruma teknik direktör Herve Renard'ın sessiz kaldı.

Abderazak Hamdallah'ın Younes Belhanda'nın sert müdahalesine rağmen ciddi sakatlık yaşamadığının büyük bir şans olduğu ifade edilirken, ikili arasında başlayan sözlü kavganın şiddetli kavgaya döndüğü ancak araya giren diğer futbolcuların buna izin vermediği vurgulandı.

(Sporx)

