'Belirtiler çok hızlı ilerledi. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu!'

Evcil köpeklerinden birinin salyası nedeniyle nadir görülen bir hastalığa yakalanan kadının elleri ve ayakları kesildi. Cerrahlar komadayken kangren olan Marie Trainer’ın hayatını kurtarmak için uzuvlarını kesmek zorunda kaldı.

KÖPEĞİ KOLUNDAKİ ÇİZİĞİ YALAYINCA HER ŞEY BAŞLADI

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Trainer’ın iki köpeğinden biri kolundaki çiziği yalayınca enfeksiyon kaptığı ve bu durumun bağışıklık sisteminin çökmesine neden olduğu düşünülüyor. Mayısta hasta hissetmeye başladığında gribe yakalanmış olabileceğini düşünen Trainer ateşinin endişe verici şekilde yükselmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ YAVAŞ YAVAŞ KAPANDI

Kan zehirlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşayan Trainer bilinci yavaş yavaş kapanırken el ve bacaklarında şiddetli acı hissettiğini söyledi. Kendi başına nefes alamayan Trainer komaya girdi ve yaşam destek ünitesine bağlandı ancak saatler içinde el ve bacaklarında kangren ve nekroz başladı. Trainer’ın kaldırıldığı hastanede pratisyen hemşire olan üvey kızı Gina Premier, “Yeni belirtiler baş gösteriyordu ve belirtiler çok hızlı kötüleşiyordu” dedi.