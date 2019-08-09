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'Belirtiler çok hızlı ilerledi. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu!'

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kolundaki çiziği yalayan köpeğinin salyasından mikrop kapan kadının elleri ve bacakları kesildi.

Evcil köpeklerinden birinin salyası nedeniyle nadir görülen bir hastalığa yakalanan kadının elleri ve ayakları kesildi. Cerrahlar komadayken kangren olan Marie Trainer’ın hayatını kurtarmak için uzuvlarını kesmek zorunda kaldı.

KÖPEĞİ KOLUNDAKİ ÇİZİĞİ YALAYINCA HER ŞEY BAŞLADI

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Trainer’ın iki köpeğinden biri kolundaki çiziği yalayınca enfeksiyon kaptığı ve bu durumun bağışıklık sisteminin çökmesine neden olduğu düşünülüyor. Mayısta hasta hissetmeye başladığında gribe yakalanmış olabileceğini düşünen Trainer ateşinin endişe verici şekilde yükselmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ YAVAŞ YAVAŞ KAPANDI

Kan zehirlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşayan Trainer bilinci yavaş yavaş kapanırken el ve bacaklarında şiddetli acı hissettiğini söyledi. Kendi başına nefes alamayan Trainer komaya girdi ve yaşam destek ünitesine bağlandı ancak saatler içinde el ve bacaklarında kangren ve nekroz başladı. Trainer’ın kaldırıldığı hastanede pratisyen hemşire olan üvey kızı Gina Premier, “Yeni belirtiler baş gösteriyordu ve belirtiler çok hızlı kötüleşiyordu” dedi.

BAZEN SADECE SALYAYLA BULAŞABİLİR

Kan testleri, enfeksiyonun köpeklerin salyalarında yaygın biçimde bulunan capnocytophaga canimorsus bakterisinden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Aultman Hastanesi bulaşıcı hastalık bölümü tıp direktörü Margaret Kobe, Fox 8’e yaptığı açıklamada, “Bu bakteriye köpeklerin ağzında ya da ağız florasında sık rastlanır. Bir ısırık ya da bazen sadece salyayla temas halinde bulaşabilir” diye konuştu.

UZUVLAR KURTARILAMADI

İnsanların köpeklerle oynadıktan sonra ellerini yıkadığından emin olması gerektiğine dikkat çeken Kobe, bu organizmanın bağışıklık sisteminin “çok korkunç şeyler” yapmasına neden olabileceğini söyledi. Bu vakada bakteriler Trainer’ın uzuvlarında dokulara çok zarar veren kan pıhtılarına neden oldu ve öyle ki bu uzuvlar kurtarılamadı.

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ameliyat hastalık ilginç hastalıklar köpek salyası

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