Belki de ilk kez duyacaksınız: Kereviz reçeli tarifi

Sağlık bombası olan kerevizi çocuklarınıza yedirmekte zorlanıyor musunuz? O halde kereviz reçelini deneyin. Küçük, büyük herkesin seveceği bu yeni lezzet, kış aylarının vazgeçilmezi olacak.

KEREVİZ REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kereviz

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

4 yemek kaşığı limon suyu

KEREVİZ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kerevizleri yıkayın ve soyun. Ardından patates gibi ince dilimler halinde kesin.

Bir tencerede su kaynatın. Kaynayan suyun içine kereviz dilimlerini ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika haşladıktan sonra yumuşayan kerevizlerin suyunu süzün.

Başka bir tencerenin içine suyu, şekeri, limon suyunu koyun. Şeker eriyene kadar orta ateşte malzemeleri karıştırın.

Karışıma kerevizleri ilave edin. Ocağın altını kısın ve kerevizler camsı bir parlaklık alana kadar bir saat boyunca pişirin.

Kereviz reçeli tarifi hazır, kavanozlara alıp saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...

