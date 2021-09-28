'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer' şarkısıyla ünlenmişti, son hali şaşırttı!

'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer' sarkısıyla bir döneme damga vuran solist Cemil Demirbakan, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Instagram'da hayatına dair kareler paylaşan şarkıcıya ''tam formundasın'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Yüksek Sadakat grubunun ilk solisti Cemil Demirbakan'ın son hali:

CEMİL DEMİRBAKAN KİMDİR?

Cemil Demirbakan, 1971 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü okuyarak bitirdi. Mezuniyetinin ardından çocukluk yıllarından beri ilgilendiği müziğe daha fazla zaman ayırdı. İlk grubunu 1990 yılında Sıkoçbrayt Kardeşler adıyla kurdu. Askerden döndükten sonra Onno Tunç sayesinde şöhret kapılarını araladı.

2 YIL MÜHENDİSLİK YAPTI

Cemil Demirbakan, bir süre hayatını sadece müziğe adadı. Ardından iş hayatına dönerek 2 sene mühendislik yaptı. Ancak içindeki müzik tutkusunu söndüremeyen Demirbakan, Cornflakes adında bir grup kurdu ve İstanbul'un çeşitli mekanlarında sahneye çıktı.

YÜKSEK SADAKAT'İN İLK SOLİSTİ

Cemil Demirbakan, Yüksek Sadakat grunun ilk solistidir. Grubun 2006'da yayınlanan ilk albümü ardından gruptan ayrıldı.

Cemil Demirbakan, ailesiyle sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



