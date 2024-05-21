Bella Hadid bir döndü pir döndü! Modelliği bırakmıştı... Tülden elbisesiyle Cannes'da

Podyumların en çok aranan modellerinden ve dünyanın en seksi kadınlarından biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti.

Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkan ünlü model şehri de terk ederek sevgilisiyle Teksas'ta yaşamaya başlamıştı.

Los Angeles ya da New York gibi gösteri dünyasının kalbinin attığı merkezlerde değil Teksas’ta yaşayan Bella'nin dönüşü muhteşem oldu.



Son olarak Cannes Film Festivali'nde görüntülenen model iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde The Apprentice galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Transparan Saint Laurent elbisesiyle festivalde adından söz ettiren Bella Hadid hayranlarından da tam not aldı.







