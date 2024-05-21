MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camila Cabello, bekaretini kaybettiği ünlünün adını açıkladı! 'Çok güzeldi'

Camila Cabello, bekaretini kaybettiği ünlünün adını açıkladı! 'Çok güzeldi'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kübalı şarkıcı Camila Cabello cinsel hayat açıklamasıyla gündeme geldi. Camila Cabello bekaretini ilk erkek arkadaşı Matthew Hussey'e kaybettiğini açıkladı.

Camila Cabello, bekaretini kaybettiği ünlünün adını açıkladı! 'Çok güzeldi'

Kariyerinin başlarında ünlü olmaktan korktuğunu itiraf eden Camilla Cabello özel hayat itirafıyla adından söz ettirdi. 20 yaşında bekaretini kaybettiğini açıklayan şarkıcı isim de verdi.

Şu anda 27 yaşında olan Cabello, Matthew Hussey ile ilk kez seks yaptığı anı anlatırken bu deneyimi 'güzel' olarak tanımladı.

Ekran Alıntısı

"İlk ilişkimi o zaman yaşadım" diyen şarkıcı 'Aslında daha önce onun podcast'ini dinlemiştim çünkü bir flört podcast'i vardı. Ve şimdi evli, yani tebrikler" dedi.

BLU_A33557276

Camilla Cabello "O benim ilk seks yapışımdı. İlk sevişmem 20-21 yaşlarındaydı... Tam anlamıyla bir sevişmeydi. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Hussey'i 'harika bir partner' olarak tanımlayan Cabello, şu anda evli olan yazarla çıkarken çok şey öğrendiğini itiraf etti.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çıplaklık' tepkisini duyunca... Tavrı olay oldu'Çıplaklık' tepkisini duyunca... Tavrı olay oldu
Maçı izledikleri anlar olay oldu! Maçı izledikleri anlar olay oldu!
Eski eşiyle fotoğrafını görünce sitem etti: "Alıştım şerefsizlere..."Eski eşiyle fotoğrafını görünce sitem etti: "Alıştım şerefsizlere..."
Anahtar Kelimeler:
Camila Cabello
En Çok Okunan Haberler
Otomobil almak yerine kiralama seçeneği! Ceplerinden bir kuruş bile çıkmıyor

Otomobil almak yerine kiralama seçeneği! Ceplerinden bir kuruş bile çıkmıyor

Aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı! Kahreden detay

Aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı! Kahreden detay

Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi

Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi

Ünlü Astrolog uyardı: Altın fiyatlarında mayısın o gününe dikkat!

Ünlü Astrolog uyardı: Altın fiyatlarında mayısın o gününe dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı! İran için 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı! İran için 1 günlük milli yas ilan edildi

Akıncı İHA helikopteri nasıl buldu? TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, dağların arasında 100 metreye kadar inerek uçtu

Akıncı İHA helikopteri nasıl buldu? TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi, dağların arasında 100 metreye kadar inerek uçtu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.