Camila Cabello, bekaretini kaybettiği ünlünün adını açıkladı! 'Çok güzeldi'

Kariyerinin başlarında ünlü olmaktan korktuğunu itiraf eden Camilla Cabello özel hayat itirafıyla adından söz ettirdi. 20 yaşında bekaretini kaybettiğini açıklayan şarkıcı isim de verdi.

Şu anda 27 yaşında olan Cabello, Matthew Hussey ile ilk kez seks yaptığı anı anlatırken bu deneyimi 'güzel' olarak tanımladı.

"İlk ilişkimi o zaman yaşadım" diyen şarkıcı 'Aslında daha önce onun podcast'ini dinlemiştim çünkü bir flört podcast'i vardı. Ve şimdi evli, yani tebrikler" dedi.

Camilla Cabello "O benim ilk seks yapışımdı. İlk sevişmem 20-21 yaşlarındaydı... Tam anlamıyla bir sevişmeydi. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Hussey'i 'harika bir partner' olarak tanımlayan Cabello, şu anda evli olan yazarla çıkarken çok şey öğrendiğini itiraf etti.







