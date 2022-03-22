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Bella Hadid göğüslerini tülle kapadı! Kamera arkasını paylaştı

22.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Bella Hadid, Vogue dergisine verdiği röportajla gündemde. Dünyanın en çok aranan modelleri arasında yer alan Hadid dergi çekiminin kamera arkasını paylaştı. İddialı pozlar veren Bella Hadid göğüslerini bir tülle kapadığı anları da paylaştı.

Bella Hadid göğüslerini tülle kapadı! Kamera arkasını paylaştı

Vogue dergisine verdiği röportajla gündemde olan Bella Hadid estetik itirafında bulunmuştu. Hadid henüz 14 yaşındayken burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Yıllarca bu iddiayı yalanlayan Hadid çekimlerden karelerini sosyal medyada paylaşınca itirafı unutturdu.

Kamera arkasındaki anlarını paylaşan ünlü model göğüslerini yalnızca bir tülle kapayıp verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Dünyanın en çok aranan modellerinden olan Hadid'e beğeni yağdı.

Vogue dergisine verdiği röportajda sadece burnunu yaptırdığını fakat yüzünde başka müdahale olmadığını söyleyen Hadid'in bu son görüntüsüne bazı hayranları "Kesinlikle başka estetikler de var" yorumlarında bulundu.

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Bella Hadid
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